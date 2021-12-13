Сегодня в 08:30
1 мин.

Москвич подал заявление в полицию на пользователя из-за постов в ВК

Новости /
Москвич подал заявление в полицию на пользователя из-за постов в ВК
Фото: Depositphotos

Москвич просит проверить правоохранительные органы страницу пользователя в социальной сети «ВКонтакте» (ВК), на которой размещены несколько текстов и мемов про коронавирус, евреев, и всемирный заговор. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«В этих постах лица еврейской национальности описываются как лица, стоящие у истоков мирового заговора, направленного на то, чтобы уничтожить русский народ, в том числе с помощью вакцинации от ковид-19. Меня как лицо еврейской национальности возмущают подобные клеветнические измышления в адрес моей нации», — объяснил мужчина.

По данному факту полиция проводит проверку.

Ранее правоохранительные органы объявили в розыск владельцев Telegram-канала «Медиакиллер» после поста про врача-гинеколога Анну Кахкцян, которая якобы писала письмо с угрозами главному санитарному врачу Москвы.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.