Владельцев Telegram-канала объявили в розыск после поста про врача-гинеколога

Правоохранительные органы объявили в розыск владельцев Telegram-канала «Медиакиллер» после поста про врача-гинеколога Анну Кахкцян, которая якобы писала письмо с угрозами главному санитарному врачу Москвы. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает Telegram-канал издания Baza.

Россиянка узнала о порочащих ее имя в сети публикациях случайно. Ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции, который спросил у Кахкцян, не писала ли она письма на тему вакцинации главному санитарному врачу столицы Елене Андреевой. Женщина ответила, что никаких гневных посланий на имя Андреевой она не отправляла, после чего полицейский отправил ей ссылку на материал «Медиакиллера».

В свою очередь администрация канала заявила, что врач-гинеколог является ярым противником вакцинации, в связи с чем и отправила в электронную приемную главы московского Роспотребнадзора письмо с угрозами. В своем ответе на сложившуюся ситуацию владельцы упомянули также и о профессиональных качествах доктора и о ее семье. После этого Кахкцян написала заявление в полицию с просьбой о проверке данной публикации с последующим ее удалением.

Ранее москвичка пожаловалась в полицию на одну из столичных клиник, заявив, что там ей «обезобразили лицо». Также она отметила, что для оплаты процедур ей пришлось взять в банке кредит в размере более 200 тысяч рублей.

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