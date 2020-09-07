Москвич полез на антресоль и нашел скрипку Страдивари XVII века

Житель Москвы поехал убраться в квартире покойной тети в Тульской области и обнаружил там старинный музыкальный инструмент. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Baza.

Юрий Курносов залез разобрать антресоль и нашел скрипку без струн. Внутри нее была подпись знаменитого на весь мир мастера изготовления смычковых инструментов Антонио Страдивари и дата производства — 1691 год.

Мужчина предполагает, что инструмент XVII века принадлежал его дяде, который умер 10 лет назад. Скрипка, утверждает Курносов, передавалась по наследству по линии его семьи. Сейчас москвич планирует установить ее подлинность, отреставрировать и продать. Предположительно, она может стоить сотни тысяч долларов.

В июле сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Москвы нашли и изъяли у безработного жителя столицы раритетный пистолет Mauser начала XX века. Была обнаружена модель 1914 года. При обыске также изъяли 65 патронов, в том числе патроны Браунинга образца 1900 года. Найденное оружие находилось у москвича незаконно.

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