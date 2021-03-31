Москвич пообещал приятелю должность губернатора за 35 миллионов евро

Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по городу Москве завершили расследование дела Виктора Нечаева, пытавшегося «продать» приятелю должность губернатора за 35 миллионов евро. Об этом сообщается на сайте СКР.

По имеющимся данным, мужчина в период с мая по июнь 2020 года узнал, что его знакомый захотел возглавить один из субъектов. Злоумышленник решил воспользоваться ситуацией и пообещал помощь в обмен на 35 миллионов евро, хотя на самом деле никак помочь в данной ситуации не мог.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину в момент получения первой части «вознаграждения». Россиянину предъявлено обвинение по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». В ходе предварительного следствия он признал вину. Известно, что в прошлом он уже был осужден за похожее преступление.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в пресс-службе СКР.

Ранее сообщалось, что москвич прикинулся сотрудником ГИБДД ради взятки. Переодевшись в форму гаишника, он выбрал потенциальную жертву, уведомил ее о нарушении и заявил, что готов не оформлять протокол в обмен на пять бутылок пива и одну бутылку коньяка. «Нарушителем» оказался курсант университета МВД. Он выполнил требование лжегаишника, а затем обратился в полицию.

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