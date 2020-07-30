Москвич попросил власти Ярославля вернуть ему обувь

Житель Москвы на своей странице во «ВКонтакте» обратился к властям Ярославля и попросил их вернуть его сандалии. На пост обратила внимание «Комсомольская правда».

«Они застряли в глине и пропали. Администрация Ярославля вернет ли мне сандалии, которые пропали в глине?» — задается вопросом мужчина, лишившийся обуви.

Как уточняет издание, сандалии могли упасть с москвича, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу в Дзержинском районе города, где с одной из сторон «зебры» густая грязь держится уже около двух месяцев. При этом мэрия Ярославля, пишет «Комсомольская правда», утверждает, что работы на этом участке ведутся.

Ранее в июле стало известно, что 94-летний житель Москвы сообщил в полицию о пропаже 2 миллионов рублей, спрятанных в его квартире под матрасом. Пенсионер живет вместе с 85-летней сестрой, но та ответила, что не знает, были ли такие деньги у ее брата.

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