Москвич попытался перейти реку и провалился под лед

Мужчина попытался перейти Москву-реку и провалился под лед в районе Парка Горького. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, передает агентство «Москва».

Как рассказали в ведомстве, происшествие случилось вечером 17 января у причала парка. Вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции «Крымский мост» заметил человека, который спустился на лед и, сделав несколько шагов, провалился в ледяную полынью.

Спасатели успели вытащить мужчину в 50 метрах от берега. Они доставили его на станцию, оказали первую помощь, обогрели и напоили горячим чаем. После этого пострадавшего госпитализировали.

Ранее москвичам рассказали о самых опасных местах на льду водоемов. Это площадки, покрытые толстым слоем снега, чистые прогалины на снежном покрове, места с вмерзшими в лед камышами и водорослями, а также места сброса промышленных вод. Людям, которые все-таки провалились под лед, советуют не поддаваться панике, громко звать на помощь и избегать погружения в воду с головой.

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