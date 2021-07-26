Москвич потребовал от «Макдоналдса» два миллиона рублей

Москвич подал иск на «Макдоналдс» в Тверской суд с требованием выплатить ему два миллиона рублей за сломанную ногу. Рассмотрение иска назначено на 18 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина требует два миллиона рублей рублей компенсации за то, что поскользнулся на лестнице в одном из ресторанов быстрого питания и сломал ногу. Помимо этого, он требует оплатить расходы на лечение, которые, по его словам, составили 65 тысяч рублей.

Степень тяжести перелома ноги заявителя и иные подробности инцидента в суде не уточнили.

Ранее, в мае, сотрудники Роспотребнадзора выявили в десятках ресторанов «Макдоналдс» в Москве нарушения санитарно-противоэпидемических мероприятий. Всего составлено 33 протокола об административных правонарушениях, два ресторана опечатали.

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