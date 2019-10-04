Москвич пожаловался на «лифт-убийцу»

«Как так можно проектировать лифт, чтобы две половинки двери лифта могли вот так сами по себе функционировать, и никаких датчиков защиты не предусмотрено», — отметил автор поста. Где именно было снято видео, не уточняется.

Пользователи обсудили публикацию в комментариях. «Датчик там есть, контакт, и он как раз на той створке, которая закрыта», — указал один из них. «Сломались датчики, а обслуживающая организация их просто вырубила, пока новые не пришли. Грубейшее нарушение», — предположил другой. «Я думал, еще и остановится на полпути», — высказался третий.

5 августа житель столицы обратил внимание на необычное архитектурное решение одного из московских храмов. На размещенном в сети кадре видна церковь, в конструкции которой присутствует лифт. «Очевидно же, что лифт для вознесения», — пошутил один из комментаторов.

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