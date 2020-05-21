Москвич пожарил на балконе шашлык

Москвич пожарил шашлык на балконе собственной квартиры в Новогиреево. Пожарные приехали на вызов, так как жители района пожаловались, что на седьмом этаже что-то горит. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает новостное агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По последним данным, москвич жарил мясо на мангале, игнорируя меры безопасности. С балкона многоэтажки валил серый дым, отмечает источник.

Он также заявил, что соседи позвонили в дверь мужчины, как только почувствовали запах гари, но никто им не открыл, поэтому пришлось вызывать сотрудников МЧС и пожарных.

В апреле сообщалось, что москвичам дали совет по приготовлению шашлыка — в режиме самоизоляции лучше остаться дома и запечь мясо в духовке. По словам психолога Анастасии Чудиной, также полезно организовать в квартире зону для пикника: расстелить на полу коврики или покрывала, соорудить шалаш из простыней и даже собрать мангал. Кроме того, воссоздать атмосферу отдыха на природе помогут комнатные цветы и корзины с фруктами и овощами.

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