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Москвич предложил пассажирам метро улыбнуться и заинтересовал полицию
Кадр: телеграм-канал «Что там в Москве?»
В Москве мужчина спустился в метрополитен и предложил прохожим получить бесплатную поездку в обмен на улыбку. Необычная акция заинтересовала полицейских, кадры с места событий разместили в Telegram-канале «Что там в Москве?».
На записи видно, что он встал возле турникета с табличкой бесплатный проезд в обмен на улыбку. В условиях пандемии он надел маску и вооружился перчатками.
Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене может появиться напольное покрытие, оснащенное новой технологией для энергоэффективности. Речь идет о так называемой гибкой плитке, способной вырабатывать энергию от шагов пассажиров.
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