Москвич предложил пассажирам метро улыбнуться и заинтересовал полицию

На записи видно, что он встал возле турникета с табличкой бесплатный проезд в обмен на улыбку. В условиях пандемии он надел маску и вооружился перчатками.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене может появиться напольное покрытие, оснащенное новой технологией для энергоэффективности. Речь идет о так называемой гибкой плитке, способной вырабатывать энергию от шагов пассажиров.

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