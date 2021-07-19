Внимание пользователей сети привлекло объявление, опубликованное на сайте Avito: москвич придумал способ заработать деньги с помощью стула. Молодой человек по имени Савелий написал, что за 600 рублей продает единственный стул из торгового центра «Авиапарк» в Москве.

«Это единственный стул, который есть в ТЦ «Авиапарк». Не скрипит, не шатается, крепкий и тяжелый, цвет темно-бордовый. Самовывоз», — написал москвич в своем объявлении.

Ранее сообщалось, что в кафе и ночных клубах Москвы после отмены системы обязательных QR-кодов пройдут массовые проверки соблюдения противоэпидемических мер. Однако руководство «Авиапарка» решило перестраховаться и пока не вернуло стулья в зону фудкорта. Этим и решил воспользоваться предприимчивый москвич.

«Я прочитал, что в торговом центре "Авиапарк" убрали все стулья. И подумал: "А что, если приехать туда с одним из моих стульев, сфотографировать его там и сказать, что это — единственный стул из «Авиапарка» и его можно купить?" Что я и сделал, а теперь жду, кто мне предложит за него лучшую цену», — пояснил Савелий в разговоре с «Мослентой».

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