Москвич пригрозил силовикам в интернете и отделался условным сроком

Жителю Москвы Игорю Клюеву назначили наказание в виде лишения свободы на два года условно в связи угрозами силовикам в интернете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кузьминского суда столицы.

Уточняется, что мужчина на своей странице во «ВКонтакте» совершил действия, направленные на возбуждение ненависти к сотрудникам правоохранительных органов и их родственникам. В них также усмотрели публичные призывы к насилию в отношении полицейских.

«Приговором от 2 июня Клюеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком три года, с возложением дополнительных обязанностей», — рассказали в суде.

Также сообщается, что москвич согласился с обвинением и просил рассмотреть его дело в особом порядке.

В мае в Москве в правоохранительные органы обратилась 40-летняя жительница, заявившая, что у ее 14-летнего сына в игре Counter-Strike: Global Offensive похитили скины. Женщина рассказала полицейским, что ее сын познакомился с пользователем в CS: GO, чтобы принять участие в турнире. Через Steam подросток отправил неизвестному пользователю скины на сумму в 25,8 тысячи рублей. После этого игрок заблокировал аккаунт подростка и перестал отвечать.

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