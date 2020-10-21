Москвич провалился в конструкцию моста и умер

На юге Москвы мужчина провалился в конструкцию железнодорожного моста и умер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства «Москва», несчастный случай произошел между Варшавским шоссе и улицей Большая Тульская. Москвич попал в яму между мостом и перекрытием. Спасти его не удалось.

На месте происшествия сейчас работают спецслужбы.

Ранее сообщалось, что работник московского автосервиса погиб, меняя колесо на машине. Он нарушил технику безопасности, перекачав колесо, из-за чего то взорвалось.

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