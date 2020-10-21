В Москве мужчина погиб из-за перекачанного колеса машины

В Москве нашли тело мужчины, работавшего в шиномонтаже на Рязанском проспекте. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 39-летний приезжий из Таджикистана перекачал колесо машины и погиб из-за несоблюдения техники безопасности. «Он менял колесо автомобиля на проезжей части, перекачал его, и оно взорвалось», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что житель Москвы попытался избавиться от тараканов в своей квартире и отравился дихлофосом. Мужчину госпитализировали в больницу имени Пирогова, но его состояние ухудшилось, и он скончался.

16 октября также сообщалось, что 35-летний москвич умер в машине такси, так как не смог подняться в свою квартиру по лестнице.

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