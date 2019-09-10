Москвич рассказал о «божеских» ценах в столовой храма Христа Спасителя

Житель столицы рассказал о том, как пообедал в столовой московского храма Христа Спасителя. Соответствующий пост появился на портале Pikabu.

На размещенном в сети снимке запечатлено меню заведения по состоянию на 9 сентября — в перечне указаны названия блюд, их вес и стоимость. Так, например, из списка следует, что салат из сельдерея с курицей (120 граммов) стоит 90 рублей, гороховый суп с мясом (250 граммов) — 100 рублей, свиной шницель (100 граммов) — 200 рублей, овсяное печенье — 10 рублей, а порция чая — 15 рублей.

«Вчера отобедал в столовке, что в Храме Христа Спасителя. Цены, скажу вам, божеские...» — отметил автор поста.

5 августа житель столицы обратил внимание на необычное архитектурное решение одного из московских храмов. На размещенном в сети кадре видна церковь, в конструкции которой присутствует лифт. Пользователи портала отреагировали на пост в комментариях. «Очевидно же, что лифт для вознесения», — пошутил один из них.

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