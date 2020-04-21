Москвич рассказал о спасшем ему жизнь методе лечения коронавируса

Житель Москвы Александр Кутузов рассказал о методе лечения коронавируса, который спас ему жизнь. Мужчина две недели пролежал в НИИ им. Склифосовского с высокой температурой, одышкой и двусторонней пневмонией. Противовирусные препараты и антибиотики не приносили никакого результата — поправиться он смог лишь после переливания донорской плазмы с антителами к COVID-19, пишет «Комсомольская правда».

Кутузов признался, что изначально он боялся переливания, так как опасался подхватить ВИЧ или гепатит, но после объяснений врачей, что это невозможно из-за проверки крови, он согласился. «Я согласился и после первой же процедуры проснулся совсем другим человеком», — сказал он, отметив, что на следующий день после процедуры температура спала, стало легче дышать, хорошая динамика наблюдалась и на компьютерной томографии легких.

Через неделю после переливания его выписали из больницы. «Сегодня мы выходили из приемного отделения вдвоем. Я — здоровый, оптимистичный и рядом кто-то на каталке в черном мешке», — добавил он.

Сейчас москвич дома, чувствует себя хорошо и призывает других отнестись к ситуации серьезно и остаться дома. Он также рассказал о планах стать донором плазмы, чтобы помочь другим заразившимся коронавирусом.

За минувшие сутки в Москве выявлено 3083 случая заражения коронавирусом. Теперь число заболевших COVID-19 в столице составляет 29 433. С начала пандемии коронавируса, согласно данным, умерли 233 человека — 29 летальных случаев было зафиксировано за последние сутки, выздоровели 2057. Оперштаб уточняет, что многие заразившиеся не имели симптомов.

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