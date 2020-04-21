Опубликована новая статистика по коронавирусу в Москве

За минувшие сутки в Москве выявлено 3083 случая заражения коронавирусом. Теперь число заболевших COVID-19 в столице составляет 29 433. Новая статистика была опубликована в Telegram-канале оперативного штаба и на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии коронавируса, согласно данным, умерли 233 человека — 29 летальных случаев было зафиксировано за последние сутки, выздоровели 2057. Оперштаб уточняет, что многие заразившиеся не имели симптомов.

В Московской области общее число случаев заражения составило 5959, за сутки зафиксировано 718 случаев. В регионе выздоровели 179 человек, умерли 49.

Всего в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

20 апреля председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что распространение коронавируса в столице замедлится к концу апреля — началу мая. По его словам, выход на плато к этому времени станет возможным благодаря ограничительным мерам, принимаемым в городе. «Пока можно констатировать, что ситуация находится под контролем», — заявил Шапошников.

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