Вчера в 23:54
1 мин.

Москвич рассказал об отличном клеве в центре столицы

Новости /
Москвич рассказал об отличном клеве в центре столицы
Кадр: страница «Таганка. Соседи» на Facebook

В Facebook-группе «Таганка. Соседи» москвич рассказал об отличном клеве в центре столицы. Многие пользователи отметили, что рыба из городских водоемов может быть зараженной.

«На Новоспасском пруду такой бешеный клев, что я забыл обо всем на свете! Приходите и ловите рыбку», — написал автор поста. В комментариях он добавил, что здесь водятся довольно крупные окуни — по два килограмма. «Чтобы поймать такого, нужно прикормить лунку манной крупой и ловить на мотыля. Потребуется удочка для зимней рыбалки — найдется в магазине для рыболовов», — посоветовал рассказчик. Мужчина уточнил, что в зимний период клев идет только с девяти утра до полудня, лишь ближе к весне можно будет рыбачить круглыми сутками.

«А есть эту рыбу можно?» — уточнила одна из пользовательниц сети. «Можно, если не смущает то, что вся пресноводная рыба (особенно дикая прудовая) заражена паразитами. Плюс близость кладбища с вытекающими последствиями…» — ответил ей другой юзер. «Если бы рыба была заражена, ее не стали бы есть кошки. Но эту рыбку они едят с удовольствием», — возразил автор поста.

Ранее московский рыбак назвал виды обитающих в водоемах столицы пресноводных.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.