В Facebook-группе «Таганка. Соседи» москвич рассказал об отличном клеве в центре столицы. Многие пользователи отметили, что рыба из городских водоемов может быть зараженной.

«На Новоспасском пруду такой бешеный клев, что я забыл обо всем на свете! Приходите и ловите рыбку», — написал автор поста. В комментариях он добавил, что здесь водятся довольно крупные окуни — по два килограмма. «Чтобы поймать такого, нужно прикормить лунку манной крупой и ловить на мотыля. Потребуется удочка для зимней рыбалки — найдется в магазине для рыболовов», — посоветовал рассказчик. Мужчина уточнил, что в зимний период клев идет только с девяти утра до полудня, лишь ближе к весне можно будет рыбачить круглыми сутками.

«А есть эту рыбу можно?» — уточнила одна из пользовательниц сети. «Можно, если не смущает то, что вся пресноводная рыба (особенно дикая прудовая) заражена паразитами. Плюс близость кладбища с вытекающими последствиями…» — ответил ей другой юзер. «Если бы рыба была заражена, ее не стали бы есть кошки. Но эту рыбку они едят с удовольствием», — возразил автор поста.

Ранее московский рыбак назвал виды обитающих в водоемах столицы пресноводных.