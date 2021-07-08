Москвич решил найти «жену на час» и получил необычные отклики

Житель Москвы Геннадий решил дать объявление в сети и найти себе «жену на час». Соответствующий пост был опубликован в группе «Марьино. Соседи» в Facebook.

«"Жена на час-два", есть такие? Ну там, приготовить что-нибудь или просто поболтать, сковородкой получить», — было указано в тексте.

Подобное предложение получило множество необычных откликов среди подписчиц сообщества. «Я могу к вам приехать и с порога дать в репу тяжелой сковородой. 5000 рублей», «Истеричка со стажем! За час вынесу всю кукушку… Пишите!», «Теоретически я могу быть "женой" на час. Но поскольку вы имеете дело с дипломированным йогатерапевтом, преподавателем йоги, это будет немножечко похоже на известный сюжет из мультфильма "Синяя Борода"», «Приготовить не обещаю, а вот поесть могу», — писали они.

В то же время некоторые пользователи посоветовали Геннадию жениться, на что тот ответил, что якобы уже ищет претендентку на роль супруги. В конце концов автор поста в комментариях отметил, что его все уже «накормили» и «очаровали» заботой и многочисленными навыками «на месяц вперед».

1 июля сообщалось, что житель Москвы разместил объявление о поиске новой квартиры и заинтересовал им многих пользовательниц сети. Подписчицы сообщества бурно отреагировали на запись в комментариях — менее чем за сутки она набрала почти полтысячи отзывов и сотни реакций.

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