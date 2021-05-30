Москвич решил судиться с Казахстаном из-за царапины на холодильнике

Москвич решил судиться к Казахстаном из-за царапины на холодильнике и испорченной обивки дивана в квартире. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Горожанин составил иск в отношении целой страны и подал его в Московский городской суд.

По данным канала, москвич длительное время сдавал двухкомнатную квартиру сотруднику казахского посольства. Уточняется, что договор аренды составлялся не лично на дипломата, а на гослицо в виде дипведомства.

После того, как дипломат съехал из квартиры, москвич зашел в жилище и заметил, что на холодильнике осталась царапина, повреждена бытовая техника и что обивка дивана порвана.

Ущерб оценили в 1,2 миллиона рублей, после чего был составлен иск в отношении Казахстана и подан в Мосгорсуд.

Ранее стало известно, что собственник квартиры в жилом доме на проспекте Мира в Москве сделал себе бассейн с зимним садом на балконе. Его соседи пожаловались в Мосжилинспекцию из-за постоянных протечек. После этого мужчину попросили демонтировать объект.

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