Москвич с респиратором вместо маски потерял сознание в метро

Москвич, надевший респиратор с клапаном вместо маски, потерял сознание в вагоне поезда на станции метро «Нагатинская». Об этом очевидцы происшествия рассказали радиостанции «Говорит Москва».

Утром в час пик молодой человек зашел в вагон на Серпуховско-Тимирязевской линии. На нем был респиратор, а на руках — резиновые перчатки. Через некоторое время горожанину стало плохо, он упал на пол. Пассажиры, заметившие его, стали вызывать машиниста по экстренной кнопке. На ближайшей станции мужчину вынесли на платформу и вызвали бригаду скорой помощи.

По словам очевидцев, пострадавший ни на что не реагировал, но его глаза были открыты в течение некоторого времени, затем его начало тошнить.

В настоящее время информации о состоянии москвича нет. Работники метрополитена никак не прокомментировали произошедшее, добавила радиостанция. При этом отмечается, что, по данным врачебных порталов, упасть в обморок с открытыми глазами возможно — это происходит из-за нехватки кислорода.

5 октября сообщалось, что в московском метро женщина попыталась проехать в вагоне без защитной маски, покашляла и вызвала возмущение находящегося поблизости мужчины. Он набросился на москвичку и начал ее бить, происшествие попало на видео.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!