Москвич умер в бассейне фитнес-клуба

На юго-востоке Москвы 26-летний мужчина умер в бассейне фитнес-клуба. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, тело москвича под водой долгое время никто не замечал, он пролежал в бассейне около часа. На опубликованных кадрах видно, как один из гостей клуба плавает по дорожке около 15 минут, прежде чем замечает тело на дне бассейна, вытаскивает его из воды, а другой гость подбегает на помощь. После оба посетителя делают непрямой массаж сердца мужчине.

Уточняется, что он скончался в результате острой сердечной недостаточности. Сейчас по факту смерти молодого мужчины столичная прокуратура проводит проверку.

В октябре прошлого года в московском бассейне при фитнес-зале утонул 26-летний российский актер Ринат Кафиятуллин. В воде он неожиданно потерял сознание и не смог выбраться на поверхность. Работники фитнес-зала пытались реанимировать мужчину до приезда бригады скорой помощи, однако спасти его не удалось.

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