В московском бассейне утонул 26-летний российский актер

В московском бассейне при фитнес-зале утонул 26-летний российский актер Ренат Кафиятуллин. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

Молодой человек пришел вечером 7 октября поплавать в бассейне на Ангарской улице. В воде он неожиданно потерял сознание и не смог выбраться наружу. Работники фитнес-зала пытались реанимировать мужчину до приезда бригады скорой помощи, однако спасти его не удалось. Прибывшие на место медики констатировали смерть Кафиятуллина.

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Причины гибели также неизвестны.

Ренат Кафиятуллин — актер молодежного театра Вячеслава Спесивцева. Он часто был задействован в пьесах, поставленных по русской классике. Среди исполненных им ролей есть Порфирий Петрович («Преступление и наказание»), Аркадий Кирсанов («Отцы и дети»), Добчинский («Ревизор»), Вожеватов («Бесприданница»).

30 сентября эксперт-криминалист заподозрил, что София Конкина, дочь российского актера Владимира Конкина, могла хотеть покончить с собой. Он заявил, что, по всей видимости, в день смерти женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, ранее в моче погибшей были найдены следы сильного седативного средства, обладающего снотворными свойствами, — диазепама.

22 сентября москвичка пошла в бассейн в центре Москвы. Во время плавания ей стало плохо — ее госпитализировали с диагнозом «утопление в пресной воде». В ночь на 24 сентября состояние Конкиной ухудшилось. Умерла женщина из-за отказа почек.

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