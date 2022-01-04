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Москвич выставил на продажу банку огурцов за 100 миллионов рублей

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Москвич выставил на продажу банку огурцов за 100 миллионов рублей
Скриншот: Avito

Житель Москвы выставил на продажу банку огурцов, законсервированных в 1986 году, то есть 36 лет назад. Текст объявления опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

Лот предлагается к продаже за 100 миллионов рублей. По мнению россиянина, цена обусловлена уникальностью товара, так как это единственный подобный экземпляр в мире. Мужчина убежден, что венгерские консервы бренда Globus производства завода №86, у которых за время хранения даже не помутнел маринад, являются исторической ценностью и могут пополнить чью-то необычную коллекцию.

Ранее в Москве на продажу выставили плюшевого медведя по цене квартиры в Подмосковье. Игрушку предлагают приобрести за 3 785 958 рублей.

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