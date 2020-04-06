Москвич заплатил за антисептики 140 тысяч рублей и не получил их

Мошенники, разместившие объявление на «Авито» о продаже геля-антисептика, перестали выходить на связь после того, как получили от москвича около 140 тысяч рублей за партию. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

22-летний житель района Ясенево обратился в полицию с заявлением. По его словам, он нашел на «Авито» объявление о продаже геля-антисептика марки Lafitel по 95 рублей. После этого москвич связался с продавцом и запросил партию из 1,5 тысячи антисептиков.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

14 февраля сообщалось, что гражданин Китая, приехавший в Москву, пожаловался в полицию на мошенников, которые похитили у него 10,8 миллиона рублей под предлогом продажи 650 тысяч медицинских масок, однако так и не выполнили свои обещания.

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