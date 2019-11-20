Москвича оштрафовали на 140 тысяч рублей за продажу больного попугая

Московского бизнесмена оштрафовали на 140 тысяч рублей за продажу покупателю больного попугая, умершего почти сразу после сделки. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Уточняется, что птенец жако обошелся новому хозяину в 85 тысяч рублей. До подписания документов птицу накормили смесью, после чего в специальной клетке привезли в дом покупателя. Ночью попугая начало тошнить, вскоре после этого он умер. По данным ветеринара, смерть наступила в результате дисфункции желудочно-кишечного тракта. После вскрытия у птенца обнаружили такие заболевания, как кутикулит, гепатоз, почечная недостаточность и рахит.

Новый хозяин попугая обратился в районный суд, где подтвердили, что жако при покупке был болен. В связи с этим судья обязал бизнесмена выплатить компенсацию. Мосгорсуд утвердил это решение.

19 ноября жителям Москвы, которые любят птиц, предложили заводить попугайчиков, неразлучников, канареек и зебровых амадинов из-за их неприхотливости. По словам ветеринаров, заводя птицу, москвичи должны понимать, какие условия ей нужны и достаточно ли внимания смогут им уделять.

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