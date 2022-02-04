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Москвича по имени Кинг Конг задержали за наркотики

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Москвича по имени Кинг Конг задержали за наркотики
Фото: Telegram-канал «Бушующий мир»

Москвича с необычным именем и фамилией Кинг Конг задержали в столичном районе Хорошево-Мневники. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Бушующий мир».

Источник выложил фото документа обвинительного постановления. В нем говорится, что молодой человек 1994 года рождения по имени Конг Феликсович Кинг обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 228 УК России («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере»).

Новость о задержанном Кинге Конге развеселила пользователей сети. «Так подставили, сразу понятно. По фамилии выбрали», «Родители фанаты фильма были, по ходу», — пошутили россияне в комментариях.

Ранее полиция начала розыск пациента московской больницы, которому пытались доставить наркотики прямо в медучреждение.

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