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Москвича задержали с запиской послу Великобритании по поводу магнитных волн
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
На Смоленской набережной полицейские задержали мужчину, который хотел передать записку послу Великобритании. В записке 40-летний москвич жаловался, что его преследуют магнитные волны. Об этом сообщило агентство «Москва.
Мужчина пытался перебросить письмо через забор. После того, как его доставили в отдел полиции, выяснилось, что горожанин страдает острым психическим расстройством. Москвичу вызвали скорую психиатрическую помощь. Сейчас он госпитализирован в больницу.
Ранее выяснилось, что каждый 50-ый москвич страдает от ментальных расстройств. Это один из самых высоких показателей по стране.
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