У каждого 50-го москвича нашли психическое расстройство

Москва стала четвертой в рейтинге по количеству пациентов с психическими расстройствами. Об этом свидетельствуют статистика сборника Минздрава России, опубликованная РИА Новости.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в столичном регионе за 2020 год составил 2005 случаев, то есть каждый 50-й москвич имеет официально подтвержденный диагноз.

Больше всего пациентов с психическими расстройствами в стране из расчета на 100 тысяч населения нашли на Чукотке. Меньше всего — в Чечне. В сборнике уточняется, что всего в 2020 году было официально зарегистрировано более одного миллиона случаев психических расстройств, связанных с употреблением алкогольных напитков и синдромом зависимости от них.

Ранее сообщалось, что Москва заняла первое место в рейтинге самых чистых городов России. По словам главы столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, Москва стала абсолютным лидером рейтинга почти по всем показаниям исследования, в том числе по критерию наличия контейнеров для раздельного сбора мусора и чистоты на площадке.

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