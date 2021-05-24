Москвичам дали прогноз погоды на первый день лета

Календарное лето в Москве начнется с теплой и солнечной погоды. Об этом «Вечерней Москве» рассказал метеоролог Александр Голубев.

По его словам, в середине этой недели начнет резко теплеть и воздух в столице прогреется до 25–27 градусов, однако 30 и 31 мая в столичном регионе ожидается небольшое похолодание.

1 июня столбики термометров поднимутся до отметки в 20 градусов и в последующие дни температура воздуха продолжит расти, пообещал ученый.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что москвичей может испугать предстоящая погода, так как они привыкли к столичной жаре.

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