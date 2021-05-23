Москвичей обрадовали прогнозом погоды

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обрадовал москвичей прогнозом погоды на следующую неделю. Его слова приводит телеканал «360».

По его словам, с 24 по 30 мая в Москве ожидается теплая солнечная погода без ливней. При этом температура воздуха в столице незначительно понизится. Москвичей может испугать предстоящая погода, так как они привыкли к столичной жаре, считает синоптик.

Во второй половине недели в столице может потеплеть. Синоптик уточнил, что в Москве ожидается солнечная погода, а дожди будут кратковременными.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о прохладной погоде и коротких весенних дождях до конца мая. По его мнению, такой характер погоды сохранится и в начале июня.

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