Москвичам дали рекомендации по спасению от жары

Жителям Москвы рассказали, как уберечь здоровье в жаркую погоду. Соответствующие рекомендации появились на сайте мэра.

Москвичам посоветовали избегать нахождения на улице в дневные часы и пить больше воды. Для прогулок рекомендуется выбирать воздухопроницаемую светлую одежду из натуральных тканей и головной убор.

Отмечается, что жара может стать причиной снижения работоспособности, дорожно-транспортных и техногенных происшествий. Столичными службами несколько раз в сутки проводится аэрация для охлаждения дорог и воздуха.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков пообещал москвичам аномальную недельную жару. До 18 июля температура воздуха в столице будет достигать до 33 градусов. Такая температура превосходит показатели климатической нормы на восемь-десять градусов, подчеркнул он.

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