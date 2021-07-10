Москвичам пообещали 33-градусную недельную жару

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков пообещал москвичам аномальную недельную жару. До 18 июля температура воздуха в столице будет достигать до 33 градусов, сообщает ТАСС.

Специалист предупредил, что 33-градусная жара продлится в Москве минимум до конца следующей недели — до 18 июля. Такая температура превосходит показатели климатической нормы на восемь-десять градусов, подчеркнул он.

«Всю следующую неделю, до конца недели, температура в столице будет высокая - на 8-10 градусов выше средних многолетних значений. Мы ожидаем, что в пределах 31-33 градуса в дневные часы будет и около 20 градусов по ночам», — заявил Синенков.

По словам эксперта, наступающие выходные в Москве также ожидаются жаркими. Температура в столице ожидается в пределах 31-33 градусов тепла.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал срок наступления пика жары в Москве. Предполагается, что он наступит к воскресенью, 11 июля, и началу следующей недели.

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