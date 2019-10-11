Москвичам дали совет перед «неврозом выходного дня»

В выходные многие люди страдают от эффекта упущенного времени, который называется «неврозом выходного дня». Чтобы избежать этого, необходимо планировать дела заранее, сообщил столичный психолог Игорь Мартынов телеканалу «Москва 24».

Среди причин, которые омрачают выходные, большое количество дел и отсутствие расписания. По словам Мартынова, когда человек прекращает трудовую деятельность, то начинает испытывать тревожные состояния, которые сопровождаются паникой, депрессивными мыслями, фрустрацией и плохим настроением из-за нереализованных ожиданий, планов на следующую неделю или по поводу проведенных выходных.

Отмечается, что этот феномен не связан с депрессией, и чтобы избежать его, достаточно начать планировать дела.

Ранее главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников посоветовал москвичам делать утреннюю зарядку, пить зеленый чай и использовать бодрящие ароматические масла для борьбы с осенней хандрой.

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