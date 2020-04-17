Москвичам дали совет по выгулу собак во время пандемии коронавируса

Жителям Москвы во время выгула собаки стоит пристально следить за тем, чтобы питомец ничего не подбирал на улице и не облизывал поверхности. Такой совет дали в Российской кинологической федерации (РКФ), пишут «Известия».

По словам президента РКФ Владимира Голубева, владельцам собак стоит соблюдать привычную гигиену после прогулки: тщательно мыть лапы, очищать глаза и нос салфеткой, если загрязнена шерсть — вымыть собаку, используя специальный шампунь.

Кроме того, кинологи отметили, что, несмотря на то, что растворы, которыми власти обрабатывают улицы города, должны быть безопасны как для людей, так и для животных, гулять с собакой во время и сразу после дезинфекции не рекомендуется.

16 апреля в пресс-службе комитета ветеринарии столицы москвичей призвали не надевать маски на собак для защиты от коронавируса. «Маска может затруднить дыхание животного, что негативно скажется на его самочувствии», — отметили ветеринары, добавив, что основной путь передачи коронавируса — от человека к человеку.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Москве превысило 18 тысяч. За последние сутки зафиксировано 1959 случаев. Всего в России зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.

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