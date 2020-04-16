Москвичей призвали не надевать защитные маски на собак

Владельцев собак в Москве призвали не надевать маски на собак для защиты от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии столицы, это может навредить здоровью питомца, пишет агентство «Москва».

«Маска может затруднить дыхание животного, что негативно скажется на его самочувствии», — отметили ветеринары, добавив, что основной пусть передачи коронавируса — от человека к человеку. В комитете посоветовали после прогулки с собакой вымыть лапы питомца мылом или специальным шампунем.

Как отметил председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин, в настоящее время в столице не наблюдается рост респираторных заболеваний у домашних питомцев. «Если бы домашние питомцы заражались COVID-19 так же легко, как люди, насчитывались бы уже тысячи случаев», — приводит его слова агентство «Интерфакс».

За последние сутки в Москве зарегистрировано 1370 случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в столице увеличилось до 16 146. Со времени начала эпидемии выздоровели 1394 человека, умерли — 113. В Московской области заражены 3054 человека, выздоровел 91 пациент, 33 человека умерли.

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