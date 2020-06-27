Москвичам дали советы по безопасному загару

В жаркие дни москвичам следует загорать в безопасные часы и пользоваться средствами защиты от ультрафиолета, советует врач-дерматовенеролог Людмила Анохина. Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам специалиста, самое безопасное время для пребывания на солнце — с 8:00 до 11:30 и с 16:00 до 19:00. Для защиты от вредоносного ультрафиолета она рекомендует использовать средства с высоким уровнем SPF (фактор защиты от солнца). Чем кожа светлее, тем выше должен быть фактор защиты. После загара нужно нанести на кожу питательный крем. При появлении ожогов не стоит заниматься самолечением, а лучше обратиться к врачу.

Кроме того, врач предупредила, что долгое пребывание на солнце вызывает преждевременное старение кожи, ее сухость, появление морщин и пигментных пятен. Людям с большим количеством родинок противопоказано загорать под прямыми солнечными лучами, а солнечные ожоги у детей могут спровоцировать возникновение меланомы в будущем.

Анохина добавила, что люди со светлыми или рыжими волосами, голубыми и зелеными глазами и светлой кожей больше других подвержены негативному влиянию ультрафиолета, поэтому после летнего сезона им необходимо наблюдаться у врача.

Ранее в Росгидрометцентре москвичей предупредили об аномально жаркой погоде в выходные 27-28 июня. Температура воздуха в столице может достичь 32 градусов. Однако уже к вечеру воскресенья начнется похолодание.

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