Москвичам дали советы по борьбе с депрессией

Для профилактики депрессии и борьбы со стрессом необходимо регулярно устраивать пробежки по паркам зимой. Об этом агентству «Москва» рассказал 4 января заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Игорь Иусов.

«Например, в солнечную погоду можно восполнить недостаток витамина D, а контакт с природой помогает справиться со стрессом и улучшить настроение. Кроме того, и лучше всего получать кислород на свежем воздухе», — отметил он, добавив, что после пробежки поднимается настроение и улучшается самочувствие.

Кроме того, тренировки положительно скажутся на физической форме. Однако излишние нагрузки могут вызвать чувство усталости и подавленности, предупредил специалист.

Накануне сообщалось, что во время новогодних праздников чрезмерное употребление спиртных напитков может привести к алкогольной депрессии. Кандидат педагогических наук, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева рассказала, что необходимо контролировать количество алкоголя, так как иначе произойдет истощение гормона счастья.

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