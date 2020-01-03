Москвичей предупредили об алкогольной депрессии в новогодние праздники

Во время новогодних праздников чрезмерное употребление спиртных напитков может привести к алкогольной депрессии. Об этом агентству «Москва» рассказала член Федерации психологов образования России, кандидат педагогических наук, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева.

«Частое употребление алкоголя вызывает у человека искусственное состояние радости и легкости. После этого возникает алкогольная депрессия: неизбежно наступают похмелье и плохое настроение; чувствуешь тревожность, неуверенность, опустошенность», — отметила психолог.

Она подчеркнула, что необходимо контролировать количество алкоголя во время праздников, так как иначе произойдет истощение гормона счастья.

Также специалисты рекомендуют москвичам, как и всем россиянам, не строить слишком много планов на новогодние каникулы, поскольку они не дадут как следует отдохнуть. В то же время каникулы в связи с Новым годом не должны быть совсем пустыми и ленивыми — безделье не оставит никакого эмоционального отклика и выходные не запомнятся, утверждает психолог ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» Наталья Болдырева.

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