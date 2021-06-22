Москвичам дали советы по спасению домашних животных от жары

Домашние собаки и кошки сильно подвержены солнечным и тепловым ударам, поэтому важно, чтобы в жару их владельцы соблюдали несколько правил. Их в разговоре с МОСЛЕНТОЙ дал доцент, кандидат ветеринарных наук и сотрудник кафедры биологии и патологии мелких домашних животных Академии ветеринарии имени Скрябина Владислав Костылев.

По его словам, в первую очередь в квартире должно находиться несколько мисок с водой — на каждое животное по две-три. «Зачем столько мисок? Затем, что большинство животных — особенно кошки — очень ленивы. И если у них всего одна миска, как бы им ни хотелось пить, они могут до нее не дойти, поэтому свежая вода должна быть в каждой комнате», — пояснил специалист.

Также желательно наличие в помещении кондиционера. Если его нет, нужно следить за тем, чтобы на животных не падали прямые солнечные лучи и чтобы комнаты проветривались.