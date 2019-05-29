Москвичам начали раздавать воду из-за жары

В столичном транспорте начали раздавать пассажирам питьевую воду из-за установившейся в регионе аномально жаркой погоды. Об этом в среду, 29 мая, сообщается в официальном Twitter-аккаунте московского метрополитена.

«На улице жара, поэтому мы начинаем раздавать пассажирам питьевую воду на центральных станциях мосметро и на ряде станций Московского центрального кольца МЦК», — говорится в сообщении.

В частности, получить воду можно на таких станциях подземки, как «Комсомольская» (на обеих ветках), «Чистые пруды», «Тургеневская», «Сретенский бульвар», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Арбатская», «Боровицкая», «Александровский сад», «Библиотека имени Ленина», «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Парк культуры» (обе станции).

Также она доступна на следующих станциях МЦК: «Панфиловская», «Стрешнево», «Лихоборы», «Окружная», «Бульвар Рокоссовского», «Локомотив», «Соколиная гора», «Андроновка», «Угрешская», «Дубровка», «Автозаводская».

21 мая сообщалось, что в результате закрытия трех станций Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки для пассажиров традиционно организуют раздачу бесплатного чая. Введение ограничений было необходимо для открытия участка новой Некрасовской линии.

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