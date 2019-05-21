Три станции московского метро закроют на день

Три станции Таганско-Краснопресененской линии столичной подземки — «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» — будут закрыты в субботу, 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе московского метрополитена, передает «Интерфакс».

Уточняется, что в течение всего дня движение поездов будет осуществляться только на участке между станциями «Планерная» и «Выхино». Пассажиры смогут воспользоваться бесплатным компенсационным автобусным маршрутом КМ. Кроме того, около станций «Кузьминки» и «Выхино» будут дежурить кассы-автомобили и мобильные кассиры.

«Традиционно Московский метрополитен организует раздачу чая для пассажиров. Получить бесплатный напиток можно будет при выходе со станции "Выхино"», — говорится в сообщении. За безопасностью на время ограничений проследят дежурные сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

В пресс-службе добавили, что закрытие станций необходимо для открытия участка новой Некрасовской линии. К своему обычному режиму работы они вернутся уже в воскресенье, 26 мая, с 5:30 утра.

18 мая стало известно о том, что первый участок Некрасовской линии метро с четырьмя станциями планируется открыть для пассажиров в первых числах июня. Параллельно ведется строительство второго участка линии от станции «Косино» до «Нижегородской». Строительные работы там планируется завершить до конца текущего года.

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