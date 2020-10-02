Москвичам напомнили о штрафах за несоблюдение указа Собянина

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса напомнил москвичам об ответственности за нарушение положений указа мэра Москвы Сергея Собянина об обязательной доле сотрудников на удаленке. Сообщение опубликовано в Telegram-канале оперштаба.

По его данным, за нарушение указа должностные лица заплатят от 10 до 50 тысяч рублей, предприниматели без юридического лица — от 30 до 50 тысяч рублей, и юридические лица — от 100 до 300 тысяч рублей.

Если несоблюдение требований привело к причинению вреда сотрудникам либо нарушение зафиксировано повторно, должностные лица будут оштрафованы на сумму до 500 тысяч или дисквалифицированы на срок от 1 до 3 лет, а предприниматели без юрлица и юридические лица заплатят до 1 миллиона рублей или приостановят деятельность на срок до 90 суток.

В случае если нарушение выявит Роспотребнадзор во время проверки, то должностных лиц и предпринимателей без юрлица оштрафуют на сумму до 150 тысяч рублей, а юридических лиц — до 500 тысяч рублей или приостановят их деятельность на срок до 90 суток.

О том, что треть работников в Москве переведут на удаленку, стало известно накануне, 1 октября. Изменения коснутся сотрудников старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Исключение составят работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации.

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