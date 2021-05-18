Москвичам напомнили об опасности жары

Москвичам напомнили об опасности из-за жары до 30-32 градусов. В столице снова объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на сайт Гидрометцентра России.

Подобный режим начнет действовать с 11:00 до 17:00. В этот день также потенциально опасен ветер: его порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Жителям столичного региона рекомендовали не находиться длительное время на открытом пространстве, передает городское хозяйство Москвы в своем Telegram-канале.

Уже сейчас в Москве столбик термометра показывает выше 23 градусов тепла. В Подмосковье может быть зафиксировано до 33 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что столь аномальная жара может побить рекорд дня за всю 143-летнюю историю метеонаблюдений. Ученый добавил, что до этого максимальный показатель фиксировался в конце XIX века и составлял плюс 29,1 градуса.

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