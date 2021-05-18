Москвичей предупредили о рекордной за всю историю наблюдений жаре

Воздух в Москве 18 мая прогреется до +32 градусов. Об этом РБК рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Столь аномальная жара может побить рекорд для этого дня за всю 143-летнюю историю метеонаблюдений. Ученый уточнил, что ранее самая высокая температура фиксировалась в конце XIX века и составляла +29,1 градуса.

По словам Вильфанда, ночные температуры составят +17-18 градусов, что будет соответствовать самой теплой пятидневке июля, причем не в центральной России, а в Краснодарском крае.

17 мая в столице был введен оранжевый уровень опасности из-за жары.

Ранее главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова рассказала, что температура воздуха в Москве этим летом, вероятнее всего, окажется выше климатической нормы. По ее словам, среднемесячное отклонение может достичь трех градусов. Специалист отметила, что в этом сходятся данные российских и зарубежных специалистов.

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