Москвичам напророчили погодный коллапс

В ближайшее время в столичном регионе ожидается погодный коллапс. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

По ее словам, в четверг и пятницу, 8 и 9 августа, в город придет мощный атлантический циклон. Согласно предварительному прогнозу, в столице пройдут сильные ливни и грозы — дождь начнется вечером в четверг и закончится только к ночи пятницы. Порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду, отмечают синоптики.

«Может выпасть до половины месячной нормы осадков, для города это составляет 77 миллиметров», — уточнила собеседница агентства.

6 августа сообщалось, что характер погоды в столице в ближайшее время существенно не изменится. Атмосферное давление, как и температура воздуха, немного подрастут, но все еще останутся ниже нормы.

Июль текущего года стал самым холодным в Москве за прошедшие 100 лет. Среднемесячная температура в минувшем месяце составила плюс 16,7 градуса, в июне — 19,6 градуса.

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