Москвичам напророчили самый теплый день с начала весны

Вторник, 9 апреля, станет самым теплый днем в Москве с начала весны. Об этом говорится в сообщении центра погоды «Фобос».

По данным синоптиков, днем воздух в столице прогреется до плюс 14-16 градусов, в Подмосковье — до плюс 13-18 градусов. В Москве будет облачно, с неустойчивыми прояснениями, возможны кратковременные дожди.

Ранее специалисты отмечали, что потепление в столице не будет продолжительным. Уже в четверг, 11 апреля, пройдет холодный атмосферный фронт, и температура в столице вновь понизится, но до климатической нормы. «Серьезного похолодания не прогнозируется», — добавили в центре погоды «Фобос». По данным синоптиков, осадки возможны в течение всей недели.