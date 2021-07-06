Москвичам назвали альтернативы кафе и ресторанам в период COVID-ограничений

Эксперты в беседе с РИА Недвижимость назвали москвичам альтернативы кафе и ресторанов в период ограничений на работу общепита, введенных в период COVID-ограничений.

По мнению главы департамента ритейла компании CBRE в России Марина Малахатько, на рынке стрит-ритейла еще до пандемии сложились тренды, которые серьезно усилились в последнее время. В первую очередь речь идет о формате dark kitchen, когда еду готовят только на доставку, организации собственных служб доставки и подключении ресторанов к маркетплейсам доставки. Кроме того, сейчас активно развивается кейтеринг, в том числе корпоративный, когда компании заказывают обслуживание с доставкой.

В свою очередь замдиректора департамента стрит-ритейла Colliers Валерия Гвоздева полагает, что рестораны сегодня стремятся любым способом сохранить посетителей, поэтому при сохранении антикоронавирусных ограничений они начнут усиленно развивать такие направления, как продажа наборов продуктов для приготовления. Также растет рынок брендированного фаст-фуда, развивается общепит в спальных районах. «Сейчас мы на пике поиска новых бизнес-решений, пока совершенствуются скорость и качество доставок», — отметила Гвоздева.

С 28 июня в Москве начала работать система QR-кодов, которые нужно предъявлять на входе в заведения общественного питания и на массовых мероприятиях. Однако летние сезонные кафе не попадают под ограничения до 12 июля.

В оперштабе столицы разъяснили, что получить такой код могут три категории граждан на портале госуслуг. Первая категория — вакцинированные жители. Под вторую попадают переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода, то есть 180 дней (согласно данным официального регистра переболевших). Третья категория — граждане, имеющие отрицательный результат ПЦР-теста сроком годности не более трех дней.

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