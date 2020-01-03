Москвичам назвали безопасную дозу крепкого алкоголя

Врач высшей квалификационной категории, психотерапевт и психиатр-нарколог Даниил Покровский заявил, что во время праздников спиртные напитки могут приободрить человека, однако злоупотреблять ими не стоит. Об этом он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» в пятницу, 3 января.

«Я, как нарколог, предостерегаю и напоминаю, что безопасная доза алкоголя, признанная Институтом гепатологии, для взрослого мужчины – одна, максимум две рюмки крепкого напитка типа коньяка или водки», — отметил специалист.

Покровский также посоветовал тем, кому стало грустно во время новогодних праздников, общаться с друзьями, чаще бывать на свежем воздухе.

Ранее 3 декабря психолог, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева заявила, что во время новогодних праздников чрезмерное употребление спиртных напитков может привести к алкогольной депрессии. Она подчеркнула, что необходимо контролировать количество алкоголя во время праздников, так как иначе произойдет истощение гормона счастья.

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