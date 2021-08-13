Москвичам назвали главные уловки мошенников при сдаче квартиры

Москвичам рассказали, какие уловки чаще всего используют мошенники, сдающие квартиры. Статья об этом появилась на сайте «Москва 24».

Специалисты отметили, что в конце лета и начале осени спрос на аренду квартир резко возрастает из-за абитуриентов, студентов и тех, кто едет в город на заработки. В этот же период активизируются мошенники.

Руководитель юридической компании «Интерцессия» Кирилл Стус назвал главные виды обмана. Чаще всего недобросовестные агентства просят съемщика внести залог перед въездом в квартиру, а после получения денег не оказывают никаких услуг.

Некоторые риелторы заключают вместо договора на поиск и сдачу жилья так называемый «информационный договор». Он заключается в том, что юридически клиенту можно просто предоставить информацию о квартирах — ему показывают несколько «мертвых» объявлений, дают недействующие телефонные номера и берут за это деньги.

Встречаются случаи незаконной субаренды, когда человек снимает недорогую квартиру, заселяет туда людей под видом собственника и исчезает с полученными средствами.

Также специалисты предупредили, что мошенники используют невозвратные депозиты, поддельные сайты и фишинговые ссылки в интернете.

Ранее на одном из сайтов по аренде жилья москвичам предлагалось снять квартиру, покрытую плесенью и грибком. Хозяин попросил за непригодное для проживания жилье залог 30 тысяч рублей.

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